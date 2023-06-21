لندن تستضيف مؤتمرا لدعم أوكرانيا وتتعهد بـ3 مليارات دولار لإعادة الإعمار

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الثلاثاء، أن بلاده تعتزم دعم الاقتصاد الأوكراني بنحو 3 مليارات دولار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.

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وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن لندن تستضيف اليوم الأربعاء "مؤتمرا لدعم أوكرانيا يستمر يومين من المتوقع أن يحضره أكثر من ألف شخصية أجنبية من 61 دولة إلى جانب أقطاب الصناعة والاستثمار في العالم، ويسعى المؤتمر إلى حشد مزيد من المساعدات من مستثمرين في القطاع الخاص لتعزيز الموارد المالية لكييف".

واعتبر بيان صادر عن "داونينغ ستريت"، أن "من شأن الدعم البريطاني أن يساعد أوكرانيا في الحصول على قروض من البنك الدولي لتعزيز خدماتها العامة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات".

وأكد سوناك في البيان "سنحافظ مع حلفائنا على دعمنا للدفاع عن أوكرانيا والهجوم المضاد الذي تشنه، وسنقف إلى جانبها مهما استغرق الأمر بينما تستمر في تحقيق انتصاراتها"، وفق تعبيره.

المصدر: أ ف ب