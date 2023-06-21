مجلس النواب الأمريكي يصوت الأسبوع الجاري على إجراء لعزل بايدن

أفاد موقع "أكسيوس" بأن مجلس النواب الأمريكي، سيصوت هذا الأسبوع على قرارين، الأول لعزل الرئيس جو بايدن والآخر لفرض رقابة على النائب الديمقراطي آدم شيف.

وذكر الموقع الأمريكي أنه تم تقديم كلا الإجراءين من قبل أعضاء كتلة الحرية في مجلس النواب اليمينية، والتي أثبتت بشكل متزايد استعدادها لمحاولة فرض أصوات قد تؤدي إلى تقسيم حزبهم.

وقدمت النائبة الجمهورية لورين بويبرت، يوم الثلاثاء الماضي، طلبا لفرض التصويت على مادتي عزل بايدن، وتتهمه في طلبها بإساءة استخدام السلطة والتقصير في أداء الواجب بسبب تعامله مع أزمة الحدود الأمريكية المكسيكية.

وفي غضون ذلك، تقوم النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا بإجراء آخر، يهدف إلى فرض الرقابة على شيف بشأن مزاعمه حول العلاقة بين الرئيس السابق دونالد ترامب وروسيا.

وقالت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، التي قدمت عددا كبيرا من قرارات العزل ضد بايدن ومسؤوليه، إنها تخطط لفرض التصويت على الطلب الذي قدمته بوبيرت.

المصدر: Axios