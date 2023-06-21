البنتاغون يوقع عقدا بأكثر من مليار دولار لتصنيع صواريخ "جو–جو"

أعلن البنتاغون عن توقيع عقد مع شركة "رايثيون" بقيمة تفوق مليار دولار لتصنيع صواريخ "جو–جو" من طراز AMRAAM، حيث سيتم توريدها إلى مختلف البلدان بما فيها قطر والسعودية وأوكرانيا.

وأورد بيان البنتاغون يوم الثلاثاء، بأن قيمة العقد تفوق مليار و151 مليون دولار.

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وأوضح نفس المصدر أن العقد يشمل التوريدات غير السرية إلى عدد من الدول بما فيها البحرين وبلجيكا وبلغاريا وكندا وفنلندا وهنغاريا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وقطر والسعودية وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا وأوكرانيا وبريطانيا.

ويُذكر أن صواريخ AMRAAM تنصب على الطائرات، كما يمكن استخدامها في أنظمة NASAMS للدفاع الجوي التي تمتلكها القوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي