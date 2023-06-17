الخارجية الأمريكية توافق على صفقة عسكرية مع الكويت بقيمة 1.8 مليار دولار

وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية مع الكويت لتقديم الدعم الفني للمقاتلات متعددة الأدوار "سوبر هورنت" طراز "إف/إيه -18" بـ1.8 مليار دولار، حسب موقع Airforce Technology.

وذكر الموقع أبرز أهداف هذه الصفقة والتي تتمحور حول تقديم الدعم الفني للطائرات المقاتلة، والخدمات الفنية العسكرية ودعم الصيانة، وبرمجيات إلكترونيات الطيران وتحسين المحركات، بالإضافة إلى تقديم المساندة اللوجستية وتطوير القدرات الدفاعية.

إقرأ المزيد

وأشار الموقع الأمريكي المذكور إلى أن "وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي" DSCA أبلغت الكونغرس بالبيع المحتمل في 13 يونيو الجاري، وأنه في حال إبرام الصفقة، فإنّها ستمكّن الكويت من تعزيز قواتها المسلحة من خلال الحصول على استمرار الخدمات الفنية الهندسية للمقاولين ودعم الصيانة، كما تهدف الصفقة المقترحة إلى تعزيز الأمن الإقليمي ودعم مكانة الكويت كلاعب أساسي في الشرق الأوسط.

كما تشكل الخدمات العسكرية للصفقة تقديم خدمات الدعم لـHush House، وهو مرفق مغلق لاختبار وكتم الضوضاء الصادرة عن محركات الطائرات النفاثة.

وذكر الموقع أن من المتوقع أن تعزز الصفقة أمن الكويت، وهي حليف رئيسي من خارج الناتو، وتسهم في تعزيز أهداف الأمن القومي للولايات المتحدة، مضيفا "وإدراكا لدور الكويت كقوة حيوية للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط، فإن هذه الصفقة ستمكن الكويت من مواجهة التهديدات الإقليمية الحالية والمستقبلية بشكل أفضل".

المصدر: القبس الكويتية