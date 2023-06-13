الكويت تعقد صفقة لشراء مسيرات "بيرقدار" التركية بقيمة 367 مليون دولار

عقدت الحكومة الكويتية أمس الاثنين صفقة مع تركيا لشراء منظومة مسيرات "بيرقدار" التركية بقيمة 367 مليون دولار.

وأعلن مركز التواصل الحكومي أن الصفقة بين الحكومتين الكويتية والتركية جرت بشكل مباشر دون وسطاء.

وأوضح وزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، أن صفقة توريد مسيرات "بيرقدار TB2 " تمت بين وزارة الدفاع الكويتية والجانب التركي وفقا للقوانين والنظم المتبعة وبموافقة الجهات الرقابية في البلاد.

وتشمل الصفقة على التالي :

1.منظومة من الطائرات بدون طيار "مسيرات"

2.توفير الصيانة اللازمة والإمدادات اللوجستية

3.ضمان مدة الصلاحية لجميع قطع الغيار خلال فترة العقد

4.توفير معدات الدعم والاختبارات الأرضية

5.تدريب الطيارين والفنيين من الكوادر الكويتية الوطنية

5.إنشاء نظام للمحاكاة (SIMULATOR) مع توفير الدعم الفني لمدة 3 سنوات.

7.تجهیز منشآت خاصة لتلك المسيرات، بحيث تتضمن التسليح ومعدات الحرب الإلكترونية ومحطات التحكم الأرضية المتنقلة والمتوافقة مع معايير حلف الناتو.

8.توفير جميع النشرات الفنية المطورة

وتعتبر الكويت الدولة رقم 28 التي تبرم عقد شراء مع تركيا لاقتناء هذه المنظومة من المسيرات في منظومتها الدفاعية والعسكرية، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي.

وأفادت وزارة الدفاع بأن هذا النوع من المسيرات تتمتع بإمكانيات فنية عالية في تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والاستهداف ودعم العمليات العسكرية، بالإضافة إلى توفيرها للمعلومات الاستخباراتية، كما تمتاز بقدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة بما فيها الصواريخ الموجهة بالليزر والقنابل الذكية.

المصدر: القبس