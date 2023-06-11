الكويت تدشّن خط الغاز الإستراتيجي المُمتد من شمال البلاد إلى ميناء الأحمدي

أعلنت "مؤسسة البترول الكويتية"، تدشين خط الغاز الإستراتيجي بحجم 40 بوصة من شمال البلاد إلى ميناء الأحمدي بالجنوب، تماشيا مع الخطة الإستراتيجية لتلبية متطلبات السوق المحلية.

وقالت المؤسسة في تغريدة لها على "تويتر": "استكمالاً لسلسلة الإنجازات وتماشياً مع الخطة الإستراتيجية التي رسمتها مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لزيادة الإنتاج من النفط والغاز الطبيعي بما يلبي متطلبات السوق المحلية، دشّنت شركة نفط الكويت خط الغاز الاستراتيجي حجم 40 بوصة المُمتد من شمال دولة الكويت إلى ميناء الأحمدي".

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هذا وتنتج الكويت في الوقت الحالي 2.8 مليون برميل من النفط يومياً، و650 مليون قدم مكعبة من الغاز الحر، كما تخطّط لرفعه إلى 1 مليار قدم مكعبة من خلال تطوير الحقول الجوراسية.

وقد منحت شركة البترول الكويتية عقد المشروع عام 2019 لشركة النفط والغاز الهندية "لارسن آند توبرو" بقيمة 450 مليون دولار.

حيث كان من المقرّر تسليم هذا الخط في فبراير 2022، إلّا أنه تم تمديد مهلة التسليم 3 مرات، الأولى إلى 29 أبريل من العام نفسه، والثانية إلى 26 ديسمبر 2022، قبل أن يتم تمديده للمرة الأخيرة وافتتاحه اليوم الأحد.

تجدر الإشارة إلى أن خط الغاز الجديد هو عبارة عن مشروع استراتيجي لتصدير الغاز من شمال الكويت إلى مصفاة ميناء الأحمدي، ويبلغ طول خط أنابيب تصدير الغاز والمرافق المرتبطة به 145 كيلومتراً.

المصدر: RT + الخليج أونلاين