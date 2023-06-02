"أوبك" تؤكد أهمية زيادة قدرة تكرير النفط في العالم

شدد أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، على أهمية زيادة قدرة تكرير النفط في العالم لدعم الطلب المتزايد على المنتجات النفطية.

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وجاء التصريح في إطار الاجتماع الفني للدول الأعضاء في ميثاق التعاون الدائم "أوبك+"، بحسب بيان صحفي صدر عن "أوبك".

وقال البيان: "أكد الأمين العام لمنظمة "أوبك" أهمية تعزيز طاقات التكرير حول العالم لمواجهة الطلب المتزايد على المنتجات البترولية".

وأشار الغيص بشكل خاص إلى "الجهود الاستثنائية" لتوسيع الطاقة التكريرية لدول مثل الكويت ونيجيريا والمملكة العربية السعودية، كما شدد على أهمية المناقشات الفنية بين الدول المشاركة في ميثاق التعاون الدائم "أوبك+".

وتترقب الأسواق اجتماع "أوبك+"، المزمع عقده في الرابع من يونيو 2023، لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج الدول الأعضاء في المجموعة، وسط توقعات أن المجموعة ستبقي التخفيضات والإنتاج دون تغيير.

المصدر: نوفوستي