مجزرة لا سابق لها في سجن للنساء في الهندوراس (فيديو)

أكدت النيابة العامة في هندوراس أن ما لا يقل عن 41 إمرأة قتلن وأصيب عدد من الأخريات بجروح، حسب معلومات أولية، جراء اشتباكات وحريق في سجن للنساء في وسط البلاد، يوم الثلاثاء.

وأفادت صحيفة "إل هيرالدو" الهندوراسية، بأن اشتباكات اندلعت بين السجينات المنتميات لعصابتين متنافستين، هما "مارا سالفاتروتشا" و"باريو 18" في السجن النسائي في مدينة تامارا بمقاطعة فرانسيسكو مورازان في وسط هندوراس.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة من النساء حوصرت في الحمام، وتم إضرام النار فيه، فيما قتلت أخريات في الاشتباكات بأسلحة بيضاء وطلقات نارية.

🔴 #Internacionales Honduras Un aproximado de 30 mujeres murieron este martes, tras un incendio y tiroteo registrados en el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), Támara, en el departamento de Francisco Morazán. pic.twitter.com/4CgpXn1dSK — @ESpectaNoticias (@espectanoticias) June 20, 2023

وتم نقل عدد من الجريحات إلى المستشفى.

وفي وقت سابق، نقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، يوري مورا، قوله: "لا نستطيع الحديث عن رقم دقيق، لكن هناك نحو 25 جثة محترقة"، مشيرا إلى أن 5 فرق طبية تعمل في المكان.

وأعلنت نائبة وزير الأمن، سيما فيليانويفا، عن حالة الطوارئ في السجن وتدخل سريع من قبل الشرطة وطواقم الإطفاء.

Bueno, acción y reacción mano dura ahora en la cárcel femenina de Támara

No vamos a tolerar actos vandalicos ni tampoco irregularidades en esta cárcel

Se autoriza intervención inmediata con acompañamiento de bomberos, @PoliciaHonduras y militares, se declara emergencia pic.twitter.com/j7fAIKEijV — Dra.Semma Julissa Villanueva B. (@villanuevasemma) June 20, 2023

وبعد ساعات من وقوع الحريق والاشتباكات، أعربت رئيسة هندوراس سيومارا كاسترو، عن صدمتها إزاء الأحداث في السجن النسائي، حيث طالبت وزير الأمن ولجنة التحقيق برفع تقاريرها عن الحادث، كما تعهدت باتخاذ "إجراءات حازمة" على إثره.

المصدر: صحيفة "إل هيرالدو"+RT