العدل الأمريكية تتهم نجل بايدن بجرائم فيدرالية تتعلق بالضرائب والأسلحة

أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم الثلاثاء، بأن وزارة العدل اتهمت هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بارتكاب جرائم فيدرالية تتعلق بالضرائب والأسلحة.

وقالت وسائل الإعلام إن هانتر بايدن سيقر بالذنب في ثلاث تهم فدرالية، حيث رجحت أن يكون لهذا التطور أصداء مؤثرة على الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل.

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وذكرت وزارة العدل أن هانتر بايدن سيقر بالذنب في جنحتين ضريبيتين، كما سيعقد صفقة مع الادعاء الفيدرالي فيما يتعلق بتهمة سلاح، فيما سيمثل أمام المحكمة للاعتراف بالذنب في التهم الموجهة إليه.

وفصلت التهم في ملف جنائي في المحكمة الجزئية الأمريكية في ديلاوير، حيث يجري المدعي العام ديفيد فايس، المعين من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، التحقيق الذي شمل من قبل، مزاعم غسل الأموال والضغط الأجنبي والتهم المحتملة الأخرى.

وقال كريستوفر كلارك، محامي هانتر بايدن، في بيان، إن الصفقة مع المدعين الفيدراليين سوف "تحل" التحقيق الجنائي الذي أجرته وزارة العدل منذ فترة طويلة بشأن نجل الرئيس.

وأضاف قائلا: "أعلم أن هانتر يعتقد أنه من المهم تحمل المسؤولية عن هذه الأخطاء التي ارتكبها خلال فترة الاضطراب والإدمان في حياته.. إنه يتطلع إلى مواصلة شفائه والمضي قدما".

وتعليقا على التطورات الأخيرة، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، إيان سامز، "الرئيس والسيدة الأولى يحبان ابنهما ويدعمانه وهو يواصل إعادة بناء حياته.. لن يكون لدينا أي تعليق آخر".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية