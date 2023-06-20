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بلينكن: سنعلن عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا غدا

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بلينكن: سنعلن عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا غدا
AP
مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والبريطاني جيمس كليفرلي، لندن، 20 يونيو 2023
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إدارة بلاده ستعلن غدا الأربعاء عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

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وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي في أعقاب المحادثات الثنائية في لندن، اليوم الثلاثاء: "قال الرئيس (الأمريكي جو) بايدن...  إننا سندعم أوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب ذلك، إن كلا البلدين ملتزمان بهذا بشدة. سنواصل تنفيذ هذا الالتزام، بما في ذلك في إطار تقديم حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية سأعلن عنها غدا".

وردا على سؤال صحفي حول احتمال تزويد كييف بأنظمة "ATACMS" الصاروخية التكتيكية، أشار بلينكن إلى أن السلطات الأمريكية تركز حاليا على تقديم الدعم الشامل لأوكرانيا في المجال العسكري وليس على الأنظمة المنفصلة من السلاح.

المصدر: تاس

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