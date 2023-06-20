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منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعتمد بيانا ضد سباق التسلح في الفضاء

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منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعتمد بيانا ضد سباق التسلح في الفضاء
Globallookpress NASAKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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اعتمد وزراء خارجية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي بيانات ضد سباق التسلح في الفضاء وبشأن أفغانستان.

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جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي عقد اليوم الثلاثاء في مينسك بشأن منع سباق التسلح في الفضاء.

وخلال الاجتماع، نظر الوزراء في مشاريع قرارات بشأن "إنشاء ميداليات (معا من أجل السلام)"، وتغيير ميزانية المنظمة، وتوزيع حصص المناصب في أمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

المصدر: نوفوستي

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