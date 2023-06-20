لوكاشينكو يدعو لصياغة خطة عمل اقتصادية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه يجب على دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وضع خطة للعمل المشترك، في المقام الأول في المجال الاقتصادي.

وأضاف لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء في اجتماع مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة: "يجب علينا أن ندرك أنهم سيواصلون الضغط علينا. وهم لن يتوقفوا عن ذلك حتى لو انتهى النزاع في أوكرانيا. نحن بحاجة إلى وضع خطة مشتركة، واعتبارها خطة عملنا وخاصة في مجال الاقتصاد. يجب أن توحدنا هذه الخطة وتعزز تضامننا".

إقرأ المزيد

ووفقا للزعيم البيلاروسي، يجب أن يكون أحد الأهداف الرئيسية لهذه الخطة هو التخلص من الاعتماد على استيراد المنتجات المستوردة.

وأكد لوكاشينكو أن مينسك وموسكو على المسار الثنائي، اقتربتا بالفعل من تطوير مثل هذه الخطة وتعتزمان تنفيذها.

وقال: "أعتقد أننا لسنا بعيدين مع الرئيس الروسي عن وضع هذه الخطة. طبعا اكتفاؤنا الذاتي لن يكون عند مستوى 90٪ ولكن ليكن عند 80٪" على الأقل.

المصدر: نوفوستي