مسلمون ينجحون في حظر رفع أعلام مجتمع الميم على الممتلكات العامة في إحدى المدن الأمريكية

حظرت مدينة هامترامك بولاية ميشيغان الأمريكية رفع أعلام مجتمع الميم (ذات ألوان قوس القزح) من جميع الأماكن التابعة للملكية العامة.

وأثار القرار الذي أعلن عنه في اجتماع مطول للمجلس، جدلا حول التمييز والتعبير الديني في المدينة، التي انتخبت مجلسا بأغلبية مسلمة في عام 2015، وهي أول مدينة في الولايات المتحدة تفعل ذلك.

اكتسبت المدينة سمعة طيبة لقيمها الليبرالية، لذا فإن التحرك لحظر العلم، الذي قال بعض أعضاء المجلس إنه يتعارض مع معتقدات بعض المسلمين في المنطقة، ترك العديد من المواطنين في حالة من الذعر، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان".

وقال عضو المجلس نعيم شودري "نريد احترام الحقوق الدينية لمواطنينا"، مؤكدا "أننا نرحب بالجميع، لكن لماذا يجب أن يتم رفع العلم على الممتلكات الحكومية؟".

وتوجه إلى أفراد مجتمع الميم قائلا: "أنتم ممثلون بالفعل. نحن نعلم بالفعل من أنتم".

بدوره، جادل داود وليد، مدير فرع ميشيغان لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، بأن قرار مجلس البلدية لا يميز ضد أي مجموعة معينة.

المصدر: business insider