ترامب: تربطني علاقة متينة مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إن لديه علاقة جيدة وقوية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم أنهما لم يتواصلا منذ فترة طويلة.

وأضاف ترامب: "لدي علاقات جيدة مع بوتين. أعني، لم أتحدث معه منذ فترة طويلة، لكن لدي علاقة قوية للغاية مع بوتين".

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وأشار ترامب إلى أنه لو بقي في رئاسة الولايات المتحدة، لما بدأ بوتين العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأكد ترامب أنه أبلغ الرئيس الروسي، "إذا قررت روسيا بدء العمليات القتالية فستكون هناك عواقب وخيمة وستتحول ذلك إلى كارثة".

وشدد الرئيس الأمريكي السابق على أنه وعد باتخاذ إجراءات مناسبة، إذا تطورت الأحداث بهذا الشكل.

وقال: "على الأغلب لم يصدقني بوتين، إلا بنسبة عشرة في المائة فقط. وعشرة في المائة هي كل ما هو مطلوب".

ويؤكد ترامب أنه كان سيستطيع، دفع موسكو وكييف إلى الاتفاق في يوم واحد.

المصدر: نوفوستي