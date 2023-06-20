وزراء خارجية دول "الأمن الجماعي" يبحثون آفاق التعاون والتحديات الأمنية المشتركة

انطلق في العاصمة البيلاروسية مينسك اليوم الثلاثاء اجتماع لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ومن المتوقع أن يستعرض الاجتماع، الذي يترأس الوفد الروسي فيه وزير الخارجية سيرغي لافروف، نتائج التعاون متعدد الأطراف داخل المنظمة وآفاق تطويره، كما سيبحث الوضع الدولي وتأثيره على أمن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ويتضمن جدول الأعمال أيضا اجتماعا للوفود المشاركة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

المصدر: وكالات