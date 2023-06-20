هنغاريا تعلن عدم مشاركتها في عملية نقل أسرى الحرب الأوكران من ترانسكارباثيا إلى بودابست

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن سلطات بلاده لم تشارك في عملية التفاوض التي أسفرت عن نقل 11 أسير حرب من ترانسكارباثيا (أوكرانيا) إلى بودابست.

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وقال سيارتو خلال مناظرة مع نائب أوكراني في اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: "أما بالنسبة لـ 11 أسير حرب، فأعتقد أنه خبر جيد. برأيي إنه خبر جيد أنهم أحرار. كانت هناك مفاوضات بين منظمات دينية ولا علاقة لها على الإطلاق بالدولة الهنغارية. واعتمادا على هذه الاتفاقية تم إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص وهم أحرار ويمكنهم التنقل بحرية في جميع أنحاء هنغاريا ويفعلون ما يريدونه وإذا كانوا يريدون الاتصال بالسلطات الأوكرانية فيمكنهم القيام بذلك بحرية. يمكنني أن أضمن ذلك".

وأفادت الكنيسة الأرثذوكسية الروسية، سابقا، بنقل مجموعة من العسكريين الأوكرانيين من أصل ترانسكارباثيا إلى هنغاريا بمشاركة الكنيسة وبمباركة بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل. في وقت لاحق قال نائب رئيس الوزراء الهنغاري، جولت شيميين، إن نقل العسكريين الأوكرانيين من ترانسكارباثيا إلى هنغاريا هو بادرة من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تجاه بودابست.

من جهتها صرحت وزارة الخارجية الأوكرانية بأنه لم يتم إبلاغ الحكومة الأوكرانية بالمفاوضات المناسبة بين الجانبين الهنغاري والروسي وطالبت بالسماح للقنصل الأوكراني في هنغاريا برؤية الأسرى الأوكرانيين على الفور.

المصدر: نوفوستي