كييف تطالب بودابست بالسماح لقنصلها بالتواصل مع السجناء الأوكرانيين

طلبت كييف من بودابست السماح لقنصل أوكرانيا لدى هنغاريا بالتواصل مع أسرى الحرب الأوكرانيين من ترانسكارباثيا، الذين نقلوا مؤخرا إلى الجانب الهنغاري بدعم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

أعلن عن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو اليوم الاثنين في صفحته على موقع "فيسبوك"، حيث تابع: "لقد توجهت وزارة الخارجية الأوكرانية مرة أخرى إلى الجانب الهنغاري مطالبة بالسماح على الفور للقنصل الأوكراني بالتواصل مع أسرى الحرب الأوكرانيين".

إقرأ المزيد

وأضاف ممثل الخارجية الأوكرانية أنه لم يتم حتى الآن إجراء حوار مع السلطات الهنغارية عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، مشددا على أن "كل المحاولات التي قام بها الدبلوماسيون الأوكرانيون خلال الأيام القليلة الماضية لإقامة اتصال مباشر مع المواطنين الأوكرانيين باءت بالفشل".

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن مجموعة من العسكريين الأوكرانيين من أصول تعود إلى منطقة ترانسكارباثيا إلى هنغارية بمشاركة من الكنيسة، وبمباركة بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل. وقال نائب رئيس الوزراء الهنغاري زولت شيمين إن نقل الجيش الأوكراني من ترانسكارباثيا إلى هنغاريا هو لفتة من الكنيسة الأرثوذكسية تجاه بودابست، فيما أفادت وزارة الخارجية الأوكرانية بأن الحكومة الأوكرانية لم تطلع على المفاوضات ذات الصلة بين الجانبين الهنغاري والروسي.

المصدر: نوفوستي