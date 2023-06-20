وسائل إعلام: إعطاب مرفق حيوي للبنية التحتية في لفوف الأوكرانية

نقلت وسائل إعلام أوكرانية عن القيادة العسكرية لمقاطعة لفوف اليوم الثلاثاء أن مرفقا حيويا للبنية التحتية في المدينة قد أعطب.

وفي وقت سابق، انطلقت صفارات الإنذار الجوي في منطقة لفوف وحسب وسائل الإعلام سمع دوي انفجارات في المدينة والمقاطعة.

وقالت الإدارة العسكرية للمقاطعة: أصيبت في لفوف منشأة بنية تحتية بالغة الأهمية. لا إصابات بين الناس. هناك حريق وجميع الخدمات تعمل في الموقع. وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية تحدثت قبل ذلك عن انفجارات في مناطق كييف وخميلنيتسكي وفينيتسا، وذلك بعد إعلان حالة التأهب الجوي في معظم أراضي أوكرانيا.

بدأ الجيش الروسي قصف البنية التحتية الأوكرانية بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.

ويجري قصف منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات ويجري إعلان حالة التأهب الجوي يوميا تقريبا، وأحيانًا في كل أراضي أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي