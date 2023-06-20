وسائل إعلام: الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات بقيمة نحو 50 مليار يورو لأوكرانيا

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات مالية لأوكرانيا تبلغ حوالي 50 مليار يورو.

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وكتبت: "الاتحاد الأوروبي جاهز لتقديم حزمة مساعدات مالية بقيمة نحو 50 مليار يورو لدعم أوكرانيا... ووفقا للمصادر المطلعة على الخطة سيساعد اقتراح المفوضية الأوروبية وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في تمويل النفقات الحالية للحكومة الأوكرانية ودفع تكلفة أولويات إعادة الإعمار العاجل".

وأضافت أنه من المخطط الإعلان عن تخصيص هذه الأموال اليوم الثلاثاء، مشيرة في الوقت ذاته إلى احتمال تغيير الخطة.

وتابعت أن المفوضية الأوروبية تريد تجنب أداة الإنعاش المرهقة لأوكرانيا وستقدم المساعدة في شكل منح وقروض وضمانات.

ومن المتوقع أن يتم تمويل هذه الخطة بفضل تبرعات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وليس من قبل قروض السوق. وتهدف هذه الخطة إلى توحيد المساعدة الموجهة لدفع الرواتب والمعاشات وتمويل بعض الخدمات العامة مع التكاليف المرتبطة بترميم البنية التحتية الأساسية.

وقالت وزارة المالية الأوكرانية في بداية الشهر الجاري إنه منذ بداية العام الجاري تلقت ميزانية الدولة 26,5 مليار دولار، منها أكثر من 19 مليارا هي قروض ومنح من المنظمات المالية الدولية.

من جهته أعلن رئيس لجنة الضرائب بالبرلمان الأوكراني، دانييل غيتمانتسيف، في أوائل أبريل الماضي، أن أوكرانيا تمكنت في الربع الأول من عام 2023 من تغطية 60% فقط من تكاليفها بفضل احتياطياتها الداخلية الخاصة.

المصدر: نوفوستي