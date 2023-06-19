"التلغراف": أوهام بعض المعلقين والصحفيين الغربيين عن نجاح الهجوم المضاد حطمها ما يجري في الميدان

علق قراء صحيفة "التلغراف" البريطانية على الهجوم الأوكراني المضاد وتقديرات المعلقين والصحفيين بشأنه، حيث قالوا إن الأوهام حول نجاح الهجوم قد تحطمت في الميدان.

ورد قراء صحيفة "التلغراف" بدهشة على تصريحات الصحفيين بأن "فرصة أوكرانيا ضئيلة في نجاح هجومها المضاد"، كما لاحظ العديد من المعلقين أن "وسائل الإعلام الغربية تحضّر جمهورها تدريجيا لفشل الهجوم المضاد، على الرغم من كل التصريحات السابقة بنجاح نظام كييف في هجومه بسهولة".

وذكر أحد المعلقين: "عندما تكسر الخيال أمام حقيقة واقعة!.. حتى قبل أسبوع أو نحو ذلك، قيل لنا إن الدبابات البريطانية ستثبت جدارتها وتعمل".

وأضاف معلق آخر: "لقد بدأوا في تغيير نبرتهم!.. أين الحماس الذي كان في الأشهر الأخيرة؟ يبدو أن الواقع يلحق بهم".

وسأل معلق آخر: "هل حان الوقت لكي يجلس الأوكرانيون في مفاوضات جدية".

وخلص آخر إلى أن "الدول تضع هيبتها وأموالها مرة أخرى بمساعداتها، على المحك بسبب بلد غير مهم".

وتكبدت قوات كييف خسائر كارثية في هجومها المضاد، فوفقا للتقديرات، دُمّر 30% من الأسلحة التي تسلمتها أوكرانيا من "الناتو".

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المصدر: نوفوستي