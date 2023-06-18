انتقد مستخدمو "تويتر" تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حول تدريب الجيش الأوكراني في الدول الغربية، وطالبوه بالاستقالة إنقاذا لما تبقى من أوكرانيا.

وألقوا باللوم عليه في معاناة الأوكرانيين، وذكروه بالفظائع التي ارتكبها النازيون الأوكرانيون.

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وتساءل أحد المستخدمين: "كم عدد الأرواح الأوكرانية التي ستزهق من أجل دعايتك وغرورك؟".

وأضاف مستخدم آخر: "العالم ينتظر استقالتك. لقد جلبت الموت والدمار لشعبك".

وسأل ثالث: "زيلينسكي، هل رأيت ما يفعله النازيون الأوكرانيون؟".

وكتب آخر: "تدريب مئة جندي لا جدوى منه عندما يكون الآلاف قد قتلوا. لقد فشل الهجوم المضاد، استسلامك غير المشروط فقط يمكن أن ينقذ ما تبقى من أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي