رجّح ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أنه بعد الهزيمة الكاملة للجيش الأوكراني، فإن الجيش البولندي سيحل محله في مواجهة روسيا، ليلقى نفس المصير.

وأشار ريتر إلى أن هزيمة الجيش الأوكراني "حتمية" وهذه اللحظة ستكون "الأكثر خطورة".

وأضاف: "لماذا هذه اللحظة ستكون خطيرة؟ لأنه ستكون هناك دعوات لاستبدال الأوكرانيين بالبولنديين في ساحة المعركة".

وأشار في وقت سابق إلى أن قوات كييف لا يمكنها استخدام أسلحة "الناتو" بالشكل المطلوب، مما يؤدي إلى تعقيد وضع الجيش الأوكراني وإضعافه.

المصدر: نوفوستي