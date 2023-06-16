"بوليتيكو": مقتل طيار أوكراني تدرب في الولايات المتحدة في أوّل معاركه الجوية

أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن الطيار الأوكراني فلاديسلاف سافيليف الذي تلقى تدريبه في الولايات المتحدة، قتل في أوّل معاركه الجوية.

وأشارت إلى أن طيار المقاتلة "ميغ-29" التابعة للقوات الأوكرانية تخرج في مارس من برنامج تدريبي لمدة عامين في الولايات المتحدة.

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وقال الكولونيل الأمريكي المتقاعد جيفري فيشر: "بالنسبة لمعظم الطيارين الأجانب، هذا حلم تحقق، مدرسة للتدريب اللغوي والطيران تمولها الولايات المتحدة".

وأكد فيشر أن سافيليف قتل في واحدة من أولى الطلعات التي قام بها بعد عودته من الولايات المتحدة.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية في وقت سابق على "تويتر" أن الطيار فلاديسلاف سافيليف قتل في 2 يونيو أثناء مهمة قتالية.

المصدر: نوفوستي