"نيويورك تايمز": استراتيجية روسيا في صد هجوم قوات كييف المضاد تكبد أوكرانيا خسائر فادحة

أكد الصحفي، أندرو كرامر، في مقال لصحيفة "نيويورك تايمز" أن قوات كييف قد تخسر الكثير من الجنود والعتاد بسبب الاستراتيجيات التي يتبعها الجيش الروسي لاستنزافها.

واستشهد كرامر في مقاله برأي روب لي، الزميل البارز في معهد دراسات السياسة الخارجية، الذي قال إنه بعد بدء الهجوم المضاد الأوكراني، كان التركيز على الاستراتيجية الروسية، والتي تهدف وفقا للخبير إلى "تدمير الوحدات الأوكرانية والانسحاب دون تكبد خسائر كبيرة".

إقرأ المزيد

وأضاف المقال: "يحاول الروس إلحاق أكبر عدد من الضحايا وتدمير أكبر عدد ممكن من الآليات في منطقة العمليات القتالية أمام خط الدفاع الرئيسي، مما يستنزف القوات الأوكرانية قبل أن يصلوا إليه".

واعتبر أن أوكرانيا تخاطر بفقدان "عدد كبير جدا" من القوات والمعدات العسكرية المدربة حديثا بسبب هذا الوضع في ساحة المعركة.

المصدر: نوفوستي