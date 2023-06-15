اعتبر الصحفي الفرنسي، فيليب شابلو، أن الخسائر الكبيرة في المدرعات والدبابات التي أرسلها الغرب إلى أوكرانيا، تؤكد عدم كفاءة الجنود الأوكرانيين.

وقال شابلو: "لسوء الحظ، فإن حطام 15 دبابة أوكرانية، تم تدميرها أو إخراجها من الخدمة في الجزء الجنوبي من مقاطعة زابوروجيه، يشهد على عدم كفاءة طاقمها".

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وفي الوقت ذاته أكد أن المحللون الغربيون يواصلون التأكيد على أن قوات كييف تصرفت وفقا لجميع قواعد الحرب. ولكن الخطوط الدفاعية القوية التي بناه الجيش الروسي منعته من التقدم.

ورجح أن تكون جهود القوات الأوكرانية لاختراق خطوط الدفاع الروسية قد فشلت بسبب عدم كفاية الدعم الجوي ونيران المدفعية.

المصدر: نوفوستي