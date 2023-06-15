مستشار أوكراني سابق يحمل زيلينسكي مسؤولية فشل الهجوم المضاد ويدعو إلى عزله

أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أنه يجب عزل فلاديمير زيلينسكي من رئاسة أوكرانيا، بعد محاولة قوات كييف الفاشلة شن هجومها المضاد.

وقال سوسكين: "هجوم غبي وفاشل تماما. من خطط له؟ عليك أن تتحمل مسؤولية هذا. إنه خطأك يا زيلينسكي، لأنك ركزت كل السلطة في يديك. وهذا يعني أننا نحتاج إلى بدء إجراءات العزل".

وشدد على أن "زيلينسكي هو المسؤول عن مقتل وجرح مئات أو آلاف الأوكرانيين نتيجة لهذه العملية الحمقاء".

وأكد أن قوات كييف فشلت في اختراق خط الدفاع الروسي، وتكبدت خسائر فادحة.

المصدر: نوفوستي