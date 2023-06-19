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مدير الاستخبارات الروسية الخارجية: نظام كييف يسعى لتحقيق مكاسب شخصية فقط

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مدير الاستخبارات الروسية الخارجية: نظام كييف يسعى لتحقيق مكاسب شخصية فقط
Globallookpress
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أكد مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن حكام أوكرانيا الحاليين سلّعوا الروسوفوبيا منذ فترة طويلة، ولا يخفون أن هدفهم تحقيق مكاسب شخصية، وليس الانتصار على روسيا.

وقال ناريشكين: "الحكام الحاليون لأوكرانيا، لسوء الحظ بالنسبة للشعب الأوكراني، أناس عديمو المبادئ، حيث حولوا رهاب روسيا، منذ فترة طويلة إلى سلعة، ولا يخفون حقيقة، أن هدفهم ليس انتصارا خياليا على روسيا، وإنما تحقيق مكاسب شخصية".

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وأشار المتحدث إلى أن قادة أوكرانيا "يقومون بعمل جيد للغاية لتحقيق هذا الهدف"، كما أضاف: "يمتلك رئيس أوكرانيا، وفقا للبيانات الرسمية فقط، عقارات في إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة وقبرص، لذلك فإن هناك "مطارا بديلا" وأكثر من مطار جاهز دائما لاستقبال زيلينسكي".

المصدر: نوفوستي

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