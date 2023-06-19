خبير أوكراني: بوتين يعري زيلينسكي وحكومته بضربة خاطفة

أعلن الخبير الأوكراني أوليغ سوسكين أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي فقد مصداقيته بعد أن أظهر نظيره الروسي فلاديمير بوتين معاهدة اسطنبول الموقعة عليها بالأحرف الأولى في عام 2022.

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وكتب سوسكين وهو المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، في صفحته على "يوتيوب": "يا زيلينسكي، أنت الآن تقف مثل ملك عار. خلع بوتين عنك ملابسك بالكامل ووضعك على المسرح مع حكومتك".

وعبر الخبير عن اعتقاده أن الوثيقة المعروضة من قبل بوتين وضعت زيلينسكي وحكومته وأوكرانيا في حالة صعبة للغاية، مضيفا أنه بدون خطة أعمال مناسبة للخروج منها سيكون فرار الزعيم الأوكراني في بلاده أفضل طريقة لإنقاذه.

وأوضح: "لقد استنفد نظام زيلينسكي نفسه. هذا كل شيء. إنه غير قادر على المضي قدما إلى الأمام، لقد فقد مصداقيته".

وصرح سوسكين، سابقا، أن الهجوم الأوكراني المضاد فشل بسبب الخطأ الخطير للرئيس زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي