الجيش الإسرائيلي ينشر شريط فيديو عن استهداف الفلسطينيين لمروحياته في مخيم جنين

أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، باستهداف المروحيات التابعة له في مخيم جنين ما تسبب لها بأضرار جسيمة، عقب إطلاق النيران عليها من قبل الفلسطينيين.

وأفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بانسحاب جميع القوات والآليات من مخيم جنين في أعقاب الاقتحام "العملية الأمنية" التي نفذها الجيش في المخيم.

ونشر الجيش الإسرائيلي مجموعة فيديوهات توثق بعض تفاصيل العمل خلال اقتحام مخيم جنين، حيث تم خلالها إطلاق النار من قبل الفلسطينين على المروحيات من أسلحة خفيفة، وتم رصد عدة إصابات.

واندلعت اشتباكات اليوم بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين، ما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين ووقوع عشرات الجرحى، بينهم حالات حرجة في مقابل 7 جرحى في الجانب الإسرائيلي، تدهورت حالة أحدهم.

وأعطب المسلحون الفلسطينيون عبر عدد من الكمائن بعبوات ناسفة 5 آليات عسكرية إسرائيلية على الأقل، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى قصف نقاط بغارات جوية عبر مروحيات عسكرية واستقدم مروحيات لنقل الجرحى.

المصدر: RT