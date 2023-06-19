"تشبه عبوات استخدمت في غزة ولبنان".. إعلام عبري يكشف تفاصيل الكمين بمخيم جنين

قال موقع "والا" العبري، الاثنين إن العبوة الناسفة التي انفجرت في مخيم جنين مستهدفة آلية عسكرية إسرائيلية تزن حوالي 40 كغ.



وأفاد مسؤول أمني للموقع بأن "العبوة الناسفة التي انفجرت هي شبيهة بعبوات لبنان وغزة"، مضيفا بالقول: "ندرس الآن نوعية المركبات المدرعة التي يمكن أن تستخدم لاحقا في شمال الضفة الغربية".

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وأدى استهداف الآلية الإسرائيلية إلى إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، وأعلن الجيش في بيانه إصابة 7 من قواته خلال العملية.

وتحدثت مراسلتنا عن تفجير آخر استهدف آلية عسكرية في جنين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يجري تحقيقا حول العبوة الناسفة في جنين.

ودارت اشتباكات عنيفة صباحا في مخيم جنين عقب اقتحام القوات الإسرائيلية.

وقتل 3 فلسطينيين وجرح العشرات خلال الاشتباكات، فيما قصفت مروحية إسرائيلية في خطوة غير معتادة في الضفة الغربية، موقعا في المخيم.

وقال مصدر عسكري لمراسلتنا إن هدف القصف هو إجلاء عسكريين مصابين إثر استهداف آليتهم بعبوة ناسفة أدت إلى أضرار.

المصدر: RT