أميرال بريطاني متخوف من متابعة روسيا لعجز سلاح البحر في بلاده

اعتبر القائد العام السابق للبحرية البريطانية الأميرال آلان ويست، وضعية سلاح البحر الملكي بائسة، بعد تقارير حول عدم قضاء ربع الفرقاطات البريطانية يوما واحدا في البحر العام الماضي.

وقال ويست في حديث لصحيفة "Daily Mail" إن الأسطول البريطاني مُطالب بتنفيذ الكثير من المهام، بما فيها حماية الكابلات البحرية وخطوط الأنابيب والطرق التجارية عبر المحيط الأطلسي، إلا أنه في الواقع غير قادر على العمل بشكل كامل بسبب التمويل المنخفض.

وأضاف: "لدينا عدد قليل جدا من السفن، وهي ليست كافية، سواء في مياهنا الإقليمية أو في منطقتنا الاقتصادية الخالصة أو لضمان أمن الطرق التجارية البحرية مع حلفائنا - وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لبلادنا... نعلم بأن الروس يتابعون كل هذا ويجب أن نكون قلقين للغاية منه".

واعترف قائد البحرية البريطانية بن كي، في وقت سابق من هذا اليوم، بوجود صعوبات في مجال تجنيد الخبراء للعمل على متن الغواصات النووية، التي تعد جزء من الثالوث النووي للبلاد، كما أضاف أن الأسطول مضطر لـ "شن حرب" من أجل الأفراد الواعدين في هذا الاتجاه.

المصدر: نوفوستي