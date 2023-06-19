هل أفشى سرا؟.. مجلة بريطانية تحذف مقابلة مع القائد العام للبحرية البريطانية عن الغواصات النووية

حذفت مجلة The House البريطانية مقالا أقر فيه القائد العام للبحرية البريطانية بن كي بالصعوبات في تجنيد أشخاص للخدمة في الغواصات النووية، التي تعد جزءا من الثالوث النووي للبلاد.

جاء ذلك بعد نشر المقال على شبكة الإنترنت، ثم اختفى ذلك المقال، وبالبحث عنه على الموقع الإلكتروني للمجلة تظهر رسالة 404 التي تفيد بعدم العثور على الصفحة المقابلة.

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ومع ذلك ظل محتوى المقابلة متاحا من قناة Sky News التي تشير إلى المادة. ويشير التلفزيون إلى أن الصعوبة الرئيسية في التجنيد تكمن في الطبيعة الخاصة لخدمة الغواصات، التي تتضمن البقاء تحت الماء لعدة أشهر دون التمكن من الاتصال بالعائلة، وغالبا دون معرفة مكانك.

ونقلت شبكة Sky News كلمات بن كي: "لن أقول هنا إن لدينا إقبالا كبيرا، نحن نخوض بشكل أساسي حربا من أجل استقطاب الأفراد الواعدين في هذا البلد، وهذا ليس سرا كبيرا".

بعد بضع ساعات، تمت استعادة الوصول إلى المقال.

وأضاف بن كي في مقابلته مع The House: "عندما انضممت إلى البحرية كان العدد 75 ألفا، فيما أصبحنا الآن 36 ألفا. ولأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، نحتاج إلى التوسع"، مشيرا إلى أن البحرية الملكية على مدى السنوات الثمانين الماضية فقط "تم تقليصها بنجاح".

وقد ذكرت القناة أن البحرية البريطانية مسلحة بأربع غواصات نووية من طراز "فانغارد" وعدد من الغواصات من فئة "استيوت"، القادرة أيضا على حمل صواريخ نووية.

المصدر: RT