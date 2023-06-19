أنقرة تدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية

أدانت وزارة الخارجية التركية زيادة إسرائيل أنشطتها الاستيطانية "غير القانونية" ومخططات إنشاء مستوطنات جديدة في 19 بلدة بالضفة الغربية المحتلة.

وشددت الخارجية في بيان، على أن هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية "تلحق ضررا خطيرا بأرضية السلام الدائم، وتتعارض بشكل كامل مع القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، لا يمكن القبول بها".

وأضافت: "ستواصل تركيا دعم الجهود الرامية إلى حل الدولتين من أجل إقامة دولة فلسطينية متكاملة جغرافيا ومستقلة وذات سيادة، على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".​​​​​​​​​​​​​​

المصدر: RT