وزير المالية الإسرائيلي: سأطالب بعقد اجتماع عاجل للكابينت بشأن بدء عملية واسعة شمال الضفة الغربية

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، أنه سيطالب بعقد اجتماع عاجل للكابينت بشأن بدء عملية واسعة شمال الضفة الغربية.

إقرأ المزيد

واندلعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم الاثنين، بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين شمال الضفة الغربية، أسفرت في حصيلة مبدئية عن مقتل 3 فلسطنيين وجرح العشرات، إصابات بعضهم خطرة، من جهة، وإصابة 6 جنود إسرائيليين على الأقل وإعطاب آليات عسكرية إسرائيلية بكمين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار من جهة أخرى.

وبينما لا تزال العملية مستمرة، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "مروحيات حربية أطلقت نيرانها في منطقة مدينة جنين بعد رصد مسلحين فيها".

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية لمراسلتنا إن هدف القصف الجوي هو لتمكين إخلاء الجرحى من قوات الجيش في مركبة أصيبت بانفجار عبوة ناسفة ولحقت بها أضرار.

المصدر: RT