سخرية واسعة من شولتس في ألمانيا بعد محاولته بعث رسالة لروسيا من داخل طائرة لـ"الناتو".. فيديو

تسبب تقرير قناة WDR حول صعود المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى قمرة القيادة لمقاتلة، خلال مناورات "الناتو" Air Defender 2023، في موجة سخرية من قبل المشاهدين.

ونشرت القناة الألمانية WDR مشاهد لشولتس وهو يتسلق بشكل محرج إلى قمرة القيادة لطائرة Eurofighter المقاتلة من أجل التقاط صورة، فضلا عن أن خبيرا تمت دعوته من القناة، كان يدّعي على المباشر، أن المستشار الألماني يوجه "إشارة" إلى روسيا، وحلفاء "الناتو" أيضا، بهذه الطريقة "الرمزية".

وتسبب الفيديو في موجة سخرية من المشاهدين الألمان.

قال Niklas ساخرا: "يمكنه الذهاب فورا إلى الجبهة الشرقية".

وكتب آخر: "المستنكف الضميري عن الخدمة العسكرية في مقاتلة ! نخب أول"، كما وصف آخرون هذا الموقف بأنه "سيرك" و"عار".

وقال آخر مازحا: "كنت سأسمح لأولاف بالطيران مرة واحدة، فربما لن يعود مرة أخرى".

وأضاف Slemar: "يعتقد أولاف أنها لعبة في مركز التسوق. كل ما عليه فعله هو إدخال عملة معدنية في الفتحة وتبدأ في التحرك".

المصدر: نوفوستي