"الغارديان": واشنطن غير راضية عن ترشح والاس لمنصب أمين عام الناتو

ذكرت صحيفة "ذا غارديان" أن الولايات المتحدة غير راضية عن ترشح وزير الدفاع البريطاني بن والاس، لمنصب أمين عام حلف الناتو، وأن ترشحه أثار الكثير من الشكوك في صفوف الأمريكيين.

وأوضحت الصحيفة أن الكثير من الشكوك تدور في الأوساط الأمريكية بهذا الصدد، مشيرة إلى أن بعض العسكريين الأمريكيين غير راضين عن والاس بسبب إجراءاته حول الأزمة الأوكرانية، كما ذكرت الصحيفة معلومات تفيد بأن الاتحاد الأوروبي لا يرغب بقبول مرشح من دولة غير عضو في الاتحاد.

ووفقا لنفس المصدر فإن والاس سيحتاج إلى قرار حازم من طرف الرئيس الأمريكي جو بايدن لصالح ترشحه لمنصب أمين عام حلف الناتو في ظل موقف الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل، سلم الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق، بإمكانية تعيين وزير الدفاع البريطاني بن والاس، في منصب أمين عام حلف الناتو، الذي سيكون مقعده شاغرا خلال وقت قريب.

ويذكر أنه كان من المفترض أن تنتهي ولاية أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، في الأول من أكتوبر 2022، وبناء على قرار اتخذه قادة دول الحلف في شهر مارس 2022، فقد تقرر تمديد فترة ولايته حتى الـ30 من سبتمبر 2023.

المصدر: نوفوستي