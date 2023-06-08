بايدن يكشف أخيرا عمن يفضله لخلافة ستولتنبرغ

سلّم الرئيس الأمريكي جو بايدن بإمكانية تعيين وزير الدفاع البريطاني الحالي بن والاس في منصب الأمين العام لحلف الناتو والذي سيكون مقعده شاغرا في الوقت القريب.

وأكد بايدن ذلك خلال حديثه اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في البيت الأبيض.

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وقال بايدن عند سؤاله حول احتمالات تعيين والاس أمينا عاما لحلف شمال الأطلسي: "ربما.. سنرى.. نحن بحاجة إلى التوصل إلى إجماع في إطار الناتو ولنرى ما سيحدث".

يُشار إلى أن الاتفاق النهائي على تسمية خليفة ينس ستولتنبرغ لم يتم بعد، بينما تتواصل المناقشات بهذا الخصوص، وذلك قبل انتهاء ولاية الأمين العام الحالي للحلف السارية حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023.

تجدر الإشارة إلى أنه في أواخر مايو الماضي، نفت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، ما أشيع عن خلافتها، ينس ستولتنبرغ، وجاءت المعلومات حول التعيين المحتمل من مصادر مجهولة قبل زيارتها إلى الولايات المتحدة في 5 يونيو (الجاري)، حيث لقاؤها بالرئيس جو بايدن.

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وقالت فريدريكسن: "أفترض أننا سنناقش فيلنيوس (قمة الناتو في يوليو). أنا لا أتقدم لأي وظيفة أخرى، باستثناء الوظيفة التي أؤديها كرئيسة وزراء الدنمارك".

وذكرت النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مصادر، أن فريدريكسن "تنظر بجدية" في منصب الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي.

هذا ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ووزير الدفاع البريطاني بن والاس، ورئيس الوزراء الإستوني كايا كالاس.

المصدر: تاس