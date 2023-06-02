 
مباشر

فضيحة بمستوى "كارثة" عمرها نصف قرن تعصف بالجيش البريطاني

أخبار العالم

فضيحة بمستوى
Globallookpress
وزير الدفاع البريطاني بن والاس.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vfkm

اشتكى عسكريو الجيش البريطاني من الحالة المزرية التي آل إليها جيش بلادهم مع معداته البالغ عمرها 50 عاما، بحسب ما ذكره الكاتب الصحفي مايكل نويلز في صحيفة Express.

وأشار نويلز إلى التحذيرات الصادرة عن بعض المنتقدين لهذا الواقع، وتأكيدهم أنّ هذا التأخير في عملية التحديث أجبر الجيش على الاعتماد على معدات عمرها أكثر من نصف قرن.. فضلا عن أن رؤساء الإدارات العسكرية في البلاد كان قد حثّوا على ضرورة توفير منظومات حديثة ومتطوّرة للجيش وذلك مع اشتداد التهديد من الخارج".

إقرأ المزيد
ستولتنبرغ يدعو دول
ستولتنبرغ يدعو دول "الناتو" إلى زيادة إنتاج الذخيرة

يشار إلى أن وزير الدفاع الأسبق مارك فرانسوا، أكد على مستوى التدريب الجيد الذي يتمتع به الجنود البريطانيون، إلّا أنّهم لا يحصلون دائما على المعدّات العسكرية التي "يستحقونها".

ولذلك، على سبيل المثال، دخلت عربة المشاة القتالية "واريور" خدمة الجيش لأول مرة في العام 1984، والدبابة القتالية "تشالنجر 2" في عام 1998.

وتابع مقال الكاتب: "يتم الآن اقتناء نسبة كبيرة من الأسلحة الجديدة في وقت متأخر جدا، أو أن تكلفتها أعلى بكثير من الميزانية، ممّا يعني أنّه على الجيش الاكتفاء بالآليات المدرّعة التي يزيد عمرها على 50 عاما".

إقرأ المزيد
الجيش الروسي يعلن تدمير صاروخ
الجيش الروسي يعلن تدمير صاروخ "ستورم شادو" البريطاني!

وأضاف أنه لم يعد بإمكان لندن أن تكون حليفا موثوقا به في إطار حلف الناتو، في حال لم يعمل جيشها على إعادة تجهيز وحدات قواته بأحدث التقنيات.

وفي سياق متّصل، صرّح وزير الدفاع البريطاني بن والاس بأن حلفاء أوكرانيا يضطرون الآن إلى شراء المزيد من الأسلحة لكييف لأنهم لا يستطيعون توفيرها من المخزونات الوطنية.

وقال في مقابلة مع "واشنطن بوست" نشرت يوم الجمعة، "إن أسلحة بريطانيا وحلفاء أوكرانيا الآخرين، التي يمكن تزويد كييف بها، بدأت في النفاد، وأصبح الحلفاء مجبرين على شراء المزيد من الأسلحة لكييف، لأنهم لا يستطيعون توفيرها من المخزونات الوطنية".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا