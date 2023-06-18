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بوريل يكشف سبب اعتبار الاتحاد الأوروبي أن عودة سوريا للجامعة العربية لم تأت في الوقت المناسب

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بوريل يكشف سبب اعتبار الاتحاد الأوروبي أن عودة سوريا للجامعة العربية لم تأت في الوقت المناسب
Globallookpress Christine Olsson/Keystone Press Agency
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أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية، جوزيب بوريل، خلال لقائه مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الاتحاد يعتبر عودة سوريا إلى الجامعة لم تأت في الوقت المناسب.

وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يحترم القرار السيادي لجامعة الدول العربية بإعادة سوريا إلى المنظمة.

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وأضاف: "نحن نرى أيضا أن هذا تم في وضع لم يبذل فيه النظام السوري أي جهود كبيرة لحل النزاع".

واعتبر السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، في وقت سابق أن قيام الدول العربية بدعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى قمة جدة، أظهرت أن أوامر واشنطن غير مطاعة في المنطقة، ولا وزن لها خارج النطاق الغربي.

ويذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد قد حضر القمة العربية في جدة لأول منذ بدء الأزمة السورية في عام 2011.

المصدر: RT

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