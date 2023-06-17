روسيا تؤكد استمرار جهودها لمساعدة سوريا على عودتها الكاملة لحاضنتها العربية

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا ستواصل بذل الجهود اللازمة لمساعدة سوريا على عودتها الكاملة إلى الأسرة العربية.

وفي السابع من مايو الماضي، أعلنت موسكو عن ترحيبها بقرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن استئناف مشاركة سوريا في نشاط الجامعة العربية، سيسهم في تهدئة الأجواء في الشرق الأوسط، وتجاوز تداعيات الأزمة السورية بأسرع وقت ممكن.

وأشارت إلى أن موسكو كانت على اتصال دائم بالعواصم العربية، ودعتها باستمرار لاستئناف علاقاتها مع دمشق.

المصدر: RT