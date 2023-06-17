موسكو: مهمة نزع سلاح أوكرانيا أنجزت عمليا

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف لـ"RT العربية"، أن مهمة نزع سلاح أوكرانيا قد تحققت عمليا، حيث باتت تعتمد على الأسلحة التي تتسلمها من الغرب بعد تدمير مخزونها الكبير من السلاح.

وقال بيسكوف: "كانت أوكرانيا مسلحة بشكل كبير في الوقت الذي بدأت فيه العملية العسكرية الروسية. وكما قال بوتين أمس، كانت إحدى المهام نزع سلاحها. في الواقع، تم إنجاز هذه المهمة إلى حد كبير، لأن أوكرانيا تستخدم كميات أقل من أسلحتها، وكميات أكبر من من الأسلحة التي تزودها بها الدول الغربية".

المصدر: RT العربية