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بيسكوف: لا تتوفر أي أرضية للحوار بين روسيا وأوكرانيا

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بيسكوف: لا تتوفر أي أرضية للحوار بين روسيا وأوكرانيا
Legion-Media
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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في حديث لـ"RT العربية"، أنه لا تتوفر أي أرضية للحوار بين روسيا وأوكرانيا، لأن نظام فلاديمير زيلينسكي يرفض الحوار.

وأشار إلى أنه إذا قمنا بتحليل المعلومات الواردة من كييف في 16 يونيو، عندما كان أعضاء الوفد الإفريقي هناك، فمن الواضح أن نظام فلاديمير زيلينسكي لا يميل إلى الحوار وليس مستعدا لبحث معايير محددة.

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وقال بيسكوف: "هذا هو الشيء الأول. والثاني ربما يكون الأكثر أهمية. يجب أن نتذكر طوال الوقت أن نظام زيلينسكي، أي الرئيس زيلينسكي نفسه، وقع مرسوما يحظر فيه على رؤساء أوكرانيا، أيا كان، التفاوض مع الجانب الروسي".

وأضاف: "نحن جاهزون. لدينا الإرادة السياسية والاستعداد لذلك، رغم أنه لا أساس للحوار".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق أن روسيا منفتحة على الحوار مع كل من يريد السلام شريطة مراعاة مصالح جميع الأطراف. 

وأكد أن موسكو لم ترفض المفاوضات حول أوكرانيا أبدا، خلافا لكييف.

المصدر: "RT العربية"

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