الكرملين: موقف روسيا من القضية الأوكرانية يتماشى مع القانون الدولي

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موقف روسيا إزاء تسوية النزاع في أوكرانيا يتماشى بالمطلق مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

وقال بيسكوف لصحيفة "إزفستيا": "موقف روسيا واضح تماما... وهذا الموقف يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وسندافع عن موقفنا".

وأكدت موسكو مرارا أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف حظرت التفاوض بتشريع خاص.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق أن روسيا منفتحة على الحوار مع كل من يريد السلام شريطة مراعاة مصالح جميع الأطراف.

وأكد أن موسكو لم ترفض المفاوضات حول أوكرانيا أبدا، خلافا لكييف.

المصدر: نوفوستي