بوتين: روسيا منفتحة على الحوار مع كل من يريد السلام

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا منفتحة على الحوار مع كل من يريد السلام بشرط مراعاة مصالح جميع الأطراف.

وأشاد الرئيس الروسي، خلال اجتماعه مع القادة الأفارقة، بموقف الدول الإفريقية من الوضع في أوكرانيا.

كما أعرب عن احترام روسيا الشديد لموقف إفريقيا المؤيد للتسوية السلمية للنزاعات، وإقامة نظام عالمي أكثر عدلا.

وأكد بوتين أن روسيا تؤيد تعزيز العلاقات مع البلدان الإفريقية مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

المصدر: RT