رئيس جنوب إفريقيا: حان وقت المفاوضات وإنهاء الحرب في أوكرانيا

أكد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، في مستهل استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفد القادة الأفارقة، أن وقت بدء المفاوضات وإنهاء الحرب في أوكرانيا، قد حان.

وقال رامافوزا: "القارة الإفريقية ممثلة في المفاوضات بسبع دول، ونحن جميعا مقتنعون بأنه يمكننا تقديم مساهمة إيجابية في هذه العملية. نقدم هذه المساهمة بأعمق الاحترام لكلا البلدين، ونحن نحترم مواقفكم".

وأضاف أن أعضاء الوفد مقتنعون بأن "الوقت قد حان للجانبين لبدء المفاوضات وإنهاء هذه الحرب، لأنها تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإلحاق الأذى بمختلف دول العالم".

المصدر: نوفوستي