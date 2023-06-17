إسقاط 3 مسيرات أوكرانية حاولت استهداف محطة لضخ النفط في بريانسك

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز اليوم السبت عن صد هجوم بطائرات مسيرة شنته القوات الأوكرانية على محطة "دروجبا" لضخ النفط الليلة الماضية.

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وكتب بوغوماز عبر "تلغرام" أن الدفاعات الجوية الروسية "صدت هجوما شنته القوات الأوكرانية على محطة دروجبا لضخ النفط في منطقة نوفوزيبكوف" في جنوب غرب هذه المقاطعة الحدودية مع أوكرانيا.

وأضاف الحاكم أنه "بفضل احترافية عسكريينا، دمرت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث طائرات بدون طيار".

وفي وقت سابق أفادت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بوقوع سلسلة انفجارات بعد منتصف الليل بقليل، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار بالبنية التحتية جراء الحادث.

وكان خط أنابيب النفط "دروجبا" تعرض أكثر من مرة لهجمات أوكرانية، وآخرها وقع في يناير ومايو الماضيين.

المصدر: RT