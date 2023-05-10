"ترانسنفت" تعلن عن محاولة إرهابية لتفجير خط نقل النفط "دروجبا"

قال إيغور ديمين المتحدث باسم شركة "ترانسنفت"، إن "محاولة هجوم إرهابي على خط أنابيب النفط "دروجبا" وقعت اليوم الأربعاء، ولم يصب أحد نتيجة لذلك، ويعمل الخط بشكل طبيعي".

ووفقا لقناة Mash على تيلغرام، تعرض خط أنابيب "دروجبا" النفطي للهجوم مرة أخرى في 10 مايو في مقاطعة بريانسك، وتعرضت محطة تحميل خط الأنابيب بالنفط في قرية سفين للقصف. وخلال ذلك سقطت القذائف على ثلاثة خزانات فارغة لتخزين المنتجات النفطية.

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وأضاف المتحدث: "أستطيع أن أؤكد أنه كانت هناك بالفعل صباح اليوم محاولة لارتكاب عمل إرهابي استهدف منظومة خط أنابيب النفط دروجبا، في محطة تحميل بريانسك. الهجوم لم يسفر عن أية إصابات أو أضرار ولا يزال الخط يعمل بشكل طبيعي".

ويشار إلى أن خط نقل النفط "دروجبا"، يبدأ في ألميتيفسك، ويمر عبر بريانسك ثم يتفرع إلى قسمين: الشمالي (عبر أراضي بيلاروس في اتجاه بولندا) والجنوبي (عبر أراضي أوكرانيا في اتجاه هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك ).

المصدر: نوفوستي