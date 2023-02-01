قوات كييف تستهدف خط أنابيب "دروجبا" النفطي في بريانسك

استهدفت القوات الأوكرانية، محطة نوفوزيبكوفو النفطية، المسؤولة عن ضح النفط في خط أنابيب "دروجبا"، مساء أمس الثلاثاء الـ 31 من يناير.

وتشغل هذه المحطة في حالات الضغط القصوى، وكانت آخر مرة جرى تشغيلها منذ عام تقريبا حيث عملت لعدة ساعات. وأفادت شركة "ترانس نفت" الروسية، بأن خط أنابيب النفط "دروجبا" يعمل بشكل طبيعي.

ومن جانبه، صرح عضو مجلس الدوما الروسي، دميتري نوفيكوف، بأن روسيا سترد بحزم على الهجمة التي نفذتها قوات كييف، على خط أنابيب النفط الروسي "دروجبا" في مقاطعة بريانسك.

وأوضح نوفيكوف، لوكالة "لينتا" الروسية، أن نظام كييف يهدف بمثل هذه الهجمات إلى تحقيق عدد من الأهداف أهمها، ضعضعة الأمن الروسي، وخلق شعور بعدم الأمان لدى المواطنين الروس في المناطق التي يستهدفونها، على أمل أن يتسبب ذلك بزعزعة التوازن والاستقرار في روسيا، وكذلك رفع معنويات الجنود الأوكرانيين، ومحاولة إظهار قوة سلطة زيلينسكي وهيمنته، وإظهار قدرات القوات الأوكرانية القتالية أمام الغرب، حتى لا يتراجع عن إمداد كييف بالمزيد من الأسلحة، وألا يتردد في إنهاء المسائل العالقة في ملف الأسلحة.

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وأكد أن القوات الروسية سترد بحزم على الهجوم الأوكراني الذي استهدف خط أنابيب النفط "دروجبا".

يذكر أن رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، صرح أمس الثلاثاء، بأن أوكرانيا جندت عملاء سريين لتنفيذ هجمات إرهابية، داخل الأراضي الروسية.

وأشار إلى أن أوكرانيا عازمة على تنفيذ هجمات تخريبية في عقر الأراضي الروسية، حتى "تستعيد كييف وحدة أراضيها" حسب قوله.

المصدر: وكالات