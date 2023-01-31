الاستخبارات الأوكرانية تقر بتجنيدها عملاء لتنفيذ هجمات إرهابية داخل روسيا!

صرح رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، بأن أوكرانيا جندت عملاء سريين لتنفيذ هجمات إرهابية، داخل الأراضي الروسية.

وأضاف بودانوف في مقابلة مع صحيفة Washington Post، نشرت اليوم، أن العملاء الذين جندتهم أوكرانيا داخل الأراضي الروسية، يستعدون لتنفيذ هجمات تخريبية، مشيرا إلى أن أوكرانيا عازمة على تنفيذ هجمات تخريبية في عقر الأراضي الروسية، حتى "تستعيد كييف وحدة أراضيها" حسب قوله.

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وأشار إلى أن الأشخاص الذين تحاول الاستخبارات الأوكرانية تجنيدهم، هم من المعارضين للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ومن جانبها أكدت روسيا على لسان العديد من مسؤوليها، أن القوات الأوكرانية تحاول شن هجمات إرهابية داخل الأراضي الروسية.

كما صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن السلطات الأوكرانية تستخدم "أساليب إرهابية علنية"، أبرزها تفجير خطوط الكهرباء حول محطة الطاقة النووية في كورسك.

المصدر: تاس