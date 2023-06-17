معلومات من نيكولايف ساعدت الجيش الروسي في تدمير 81 قطعة من المعدات الأوكرانية

قال سيرغي ليبيديف، منسق عمل مجموعات سرية موالية لروسيا في عمق أراضي العدو، إنه "بفضل إشارات الأنصار، دمر الجيش الروسي أكثر من 80 قطعة من المعدات الأوكرانية خلال ليلة واحدة".

وأضاف في حديث لمراسل "نوفوستي": "في ليلة 9 يونيو، تم تدمير قطار يحمل معدات عسكرية بلغ عددها 81 قطعة. تم تلقي خبر تحرك القطار من نيكولايف، ومن ثم التربص به وتدميره مع كل حمولته".

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ووفقا له، بعد ذلك اضطرت سلطات كييف، لنقل الآليات والمعدات العسكرية عبر أوديسا.

وتابع المنسق القول: "نتلقى الكثير من المعلومات عن النقل المستمر للمعدات العسكرية بواسطة السكك الحديدية. في هذه الصورة التي التقطت في منطقة أوديسا، نرى عربات مصفحة مغطاة تتجه نحو زابوروجيه".

وذكر ليبيديف، أن سكان مقاطعة نيكولاييف يبلغون أن العمل مستمر في مصنع إنتاج المدرعات في المنطقة. هناك يجري تجهيز دبابات ليوبارد بالدروع النشطة، لتتوجه بعد ذلك إلى الجبهة.

وأشار المنسق إلى أن السلطات الأوكرانية تقوم بتحميل جميع المعدات في الليل عندما يتم إطفاء إضاءة المدينة في الشوارع وتتخذ إجراءات أمنية صارمة أثناء التحميل.

المصدر: نوفوستي